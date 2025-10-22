كوريا الجنوبية : رصد إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا باتجاه بحر اليابان

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنّ كوريا الشمالية قامت، اليوم الأربعاء، بإطلاق صاروخ بالستي واحد على الأقل، في خطوة تُعد أول اختبار من هذا النوع منذ عدة أشهر.

وأشار بيان صادر عن رئاسة هيئة الأركان في كوريا الجنوبية، إلى أنّ “الصاروخ الذي أطلقه الجيش الشمالي لا يزال غير محدد النوع، وقد تم توجيهه نحو بحر اليابان”.

وجاء هذا الاختبار ليكون الأول من نوعه منذ تولي الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ منصبه في حزيران/يونيو وتأكيده على رغبته في تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.

وتزامن إطلاق الصاروخ مع اقتراب موعد انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “آبيك” في مدينة جيونغجو الكورية الجنوبية بنهاية أكتوبر، بحضور مرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: وكالات