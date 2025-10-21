النفط يتراجع لليوم الثاني مع هيمنة مخاوف فائض المعروض

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف بشأن فائض المعروض والمخاطر على الطلب الناجمة عن التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.28% إلى 60.84 دولار للبرميل، بحلول الساعة 03:43 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” تسليم نوفمبر المقبل، الذي ينتهي اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.52% إلى 57.22 دولار للبرميل.

كذلك وهبط عقد الخام الأمريكي لشهر ديسمبر الأكثر نشاطا بنسبة 0.33% ليصل إلى 56.83 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

وفي تعاملات أمس الاثنين انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ مطلع مايو الماضي، بسبب المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي جراء التصعيدات الأخيرة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

المصدر: مواقع