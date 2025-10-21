الثلاثاء   
   21 10 2025   
   28 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 12:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    فلسطين المحتلة

    مستوطنون يؤدّون طقوساً تلمودية أمام قبة الصخرة وسط اقتحام جماعي للأقصى

    اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة المتطرفين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك وباحاته، وأدّوا طقوسًا وصلوات تلمودية أمام قبة الصخرة، وذلك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني.

    وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن مجموعات من المستوطنين دخلت المسجد من باب المغاربة على شكل أفواج متتالية، ونظمت جولات استفزازية في باحاته، قبل أن تؤدي طقوسًا دينية في المنطقة الشرقية، وعند الرواق الغربي المقابل لقبة الصخرة.

    وفي المقابل، فرضت قوات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد، واحتجزت هويات عدد منهم عند بواباته الخارجية، في وقت شهدت فيه مداخل البلدة القديمة انتشارًا مكثفًا لعناصر الشرطة والوحدات الخاصة.

    وتأتي هذه الاقتحامات في ظل دعوات مقدسية متواصلة للحشد والرباط في المسجد الأقصى والبلدة القديمة، للتصدي لمحاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض واقع ديني جديد داخل الحرم القدسي الشريف.

    ويشهد المسجد الأقصى اعتداءات واقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، في إطار مساعٍ إسرائيلية لتغيير الطابع الديني والتاريخي القائم في المسجد وفرض تقسيم زماني ومكاني بين المسلمين واليهود.

    المصدر: مواقع

    مواضيع ذات صلة

    أمير قطر يدين “الانتهاكات المستمرة” لوقف إطلاق النار في غزة

    أمير قطر يدين “الانتهاكات المستمرة” لوقف إطلاق النار في غزة

    المكتب الإعلامي الحكومي: كميات المساعدات الإنسانية المحدودة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات في غزة

    المكتب الإعلامي الحكومي: كميات المساعدات الإنسانية المحدودة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات في غزة

    حملات المقاطعة تجدي نفعًا..نستله تسرح 16 الف موظف حول العالم

    حملات المقاطعة تجدي نفعًا..نستله تسرح 16 الف موظف حول العالم