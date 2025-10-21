مستوطنون يؤدّون طقوساً تلمودية أمام قبة الصخرة وسط اقتحام جماعي للأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة المتطرفين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك وباحاته، وأدّوا طقوسًا وصلوات تلمودية أمام قبة الصخرة، وذلك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن مجموعات من المستوطنين دخلت المسجد من باب المغاربة على شكل أفواج متتالية، ونظمت جولات استفزازية في باحاته، قبل أن تؤدي طقوسًا دينية في المنطقة الشرقية، وعند الرواق الغربي المقابل لقبة الصخرة.

وفي المقابل، فرضت قوات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد، واحتجزت هويات عدد منهم عند بواباته الخارجية، في وقت شهدت فيه مداخل البلدة القديمة انتشارًا مكثفًا لعناصر الشرطة والوحدات الخاصة.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل دعوات مقدسية متواصلة للحشد والرباط في المسجد الأقصى والبلدة القديمة، للتصدي لمحاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض واقع ديني جديد داخل الحرم القدسي الشريف.

ويشهد المسجد الأقصى اعتداءات واقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، في إطار مساعٍ إسرائيلية لتغيير الطابع الديني والتاريخي القائم في المسجد وفرض تقسيم زماني ومكاني بين المسلمين واليهود.

