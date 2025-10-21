المشاط : دعمنا لغزة مستمر مهما بلغ حجم التضحيات

أكد القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية المشير الركن مهدي محمد المشاط أن استشهاد القائد الجهادي الفريق الركن محمد الغماري سيزيد الشعب قوةً وعزيمة في هذه المعركة المقدسة، مطمئنًا أحرار الشعب اليمني بشأن الجاهزية العالية والثبات القادر على مواصلة فرض المعادلات.

وتابع: “على مستوى الأداء لم ولن يحصل أي تأثير، فمن الساعات الأولى لاستشهاده رحمه الله تم إجراء الترتيبات اللازمة بكل سهولة ويسر، وشهيدنا العظيم لم يكن بمفرده، ولدينا، ولله الحمد، من أمثاله الكثير؛ فمسيرتنا القرآنية المباركة وقائدها العظيم قد بنى من الرجال والقادة الكثير من أمثاله”.

وأضاف: “سنواصل المسيرة بكل ثبات وقوة ولن تؤثر فينا التضحيات إلا إلى الأفضل، فمسيرتنا المباركة قائدها رضوان الله عليه شهيد، وهي في أيامها الأولى ولم تزدد بعده إلا قوةً واتساعًا، وهذا خير دليل على ما نقول”.

ونوّه إلى “أن جميع تضحيات أبناء الشعب اليمني، مدنيين وعسكريين، في عين الله، ولدينا من القوة المعنوية والمادية ما يمكننا من الثأر إن شاء الله، فالحرب جولات”، مؤكدًا أن كل المتورطين في خدمة العدو الصهيوني أو غيره سينالون عقابهم الرادع.

وعرّج المشير الركن مهدي المشاط على “ما حصل من استهداف لحكومتنا المجاهدة أو شهيدنا العظيم أو مواطنينا الأعزاء لا يعتبر نجاحًا للعدو الصهيوني كما يروج لنفسه بما يحلو له، ولا خللًا جوهريًا عصيًا عن الحل عندنا، فالذي حصل أن الأمريكي وظف العمل الإنساني الأممي لخدمة العدو الصهيوني، ولم نتوقع هذا التوظيف السيئ والقبيح والإجرامي، وقد عالجنا هذا الخلل وأغلقنا هذه الثغرة بشكل نهائي”، مثمنًا جهود الأجهزة الأمنية التي تمكنت من ذلك في وقت قياسي.

المصدر: مواقع