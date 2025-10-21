مؤتمر “لبنان في عيون المهندسين والمعماريين” يصدر توصيات حول التنمية المستدامة والحوكمة

عقدت نقابة المهندسين في بيروت أيام 1 و2 و3 تشرين الأول مؤتمرها السنوي تحت عنوان “لبنان في عيون المهندسين والمعماريين”، وأسفر عن مجموعة من التوصيات المتعلقة بالحوكمة، والتنظيم المدني، والنقل المستدام، وإدارة المياه، والطاقة، والأمن الغذائي، والبيئة، والتعليم الهندسي، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأبرزت النقابة أهمية تطوير أطر التشريعات الهندسية وتعزيز الشراكات المؤسساتية لضمان الشفافية والجودة في المشاريع الهندسية، مع التركيز على إعادة الإعمار على أسس علمية ومهنية.

النقل المستدام: أوصت النقابة بإنشاء إطار مؤسساتي موحّد للتخطيط والتنظيم، وتطوير النقل العام بالحافلات الكهربائية، واعتماد التكنولوجيا لتحسين التخطيط المروري وتشجيع التنقل المشترك والمستدام.

إدارة المياه: دعت التوصيات إلى بناء نظام مائي مستدام يضمن الأمن المائي، ومعالجة آثار التغير المناخي، وتحسين البنى التحتية، وتوسيع إعادة استخدام المياه، وتعزيز حصاد مياه الأمطار.

الطاقة: ركّزت التوصيات على إصلاح مؤسسة كهرباء لبنان لضمان الاستدامة المالية، وتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، وتحديث قطاع النفط والغاز لجذب الاستثمارات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.

الأمن الغذائي: أوصت النقابة بوضع استراتيجية وطنية شاملة، وتعزيز التعاون بين الوزارات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، ودعم المزارعين عبر الحاضنات التمويلية وبرامج التدريب، وتحسين سلاسل القيمة الغذائية.

البيئة: شددت التوصيات على إدارة النفايات محلياً، ومراقبة جودة المياه والهواء، وتطبيق حلول زراعية وصناعية مستدامة، وتشجيع النقل والطاقة النظيفة.

التعليم الهندسي: دعت النقابة إلى تطوير التعليم الهندسي عبر التكامل بين الجامعات والشركات والنقابة، وتحديث أساليب التقييم، وتعزيز المهارات التقنية والابتكارية والريادية، واعتماد مفهوم التعلم مدى الحياة.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: ركزت التوصيات على تحديث البنية التحتية الرقمية، وضمان الأمن السيبراني، وتأسيس وكالة وطنية للأمن السيبراني، وتعزيز معرفة المهندسين بالتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.

وأكدت النقابة أن التفاصيل الكاملة لكل محور ستُنشر تباعاً على مواقع التواصل الخاصة بها، لتوفير مرجع علمي واستراتيجي لدعم المشاريع الوطنية والتنمية المستدامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام