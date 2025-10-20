الثلاثاء   
    عربي وإقليمي

    جريح فلسطيني واقتحامات للاحتلال الإسرائيلي بالضفة المحتلة

    أعلن “الهلال الأحمر الفلسطيني” في بيان له مساء الاثنين عن إصابة شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة، فيما اقتحمت آليات الاحتلال مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

    وقال البيان إن “طواقم الإسعاف في رام الله تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في القدم، لشاب على معبر قلنديا، وتم نقله إلى المستشفى”.

    من جهتها، أفادت مصادر فلسطينية بأن “عمالًا فلسطينيين تعرضوا خلال الأيام الماضية للقتل أو الإصابة أو الاعتقال، على يد جيش الاحتلال، خلال محاولتهم الوصول إلى أعمالهم في الداخل المحتل، عبر اجتياز الجدار الفاصل”.

    وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس ومحيط مقام يوسف تمهيدًا لاقتحام المستوطنين”.

    ولفتت المصادر إلى أن “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نذير صباح، بعد مداهمتها مكان عمله وسط بلدة قفين شمال طولكرم، فيما اقتحمت قوات أخرى بلدة عطارة وقرية دير عمار في محافظة رام الله، دون أن يُبلغ عن اعتقالات”.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

    رئيس بلدية غزة: الأطفال والنساء يشكلون غالبية المفقودين تحت الأنقاض

    “القسام” يعلن تسليم جثة أسير إسرائيلي جديدة

    بسبب العدوان الإسرائيلي.. ألفا مصاب بالبتر و5 آلاف مصاب بالسرطان بحاجة للعلاج خارج غزة

