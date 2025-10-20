الخارجية الروسية: لافروف وروبيو يناقشان خطوات تنفيذ تفاهمات بوتين وترامب

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن “الوزير سيرغي لافروف ناقش مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو خطوات تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب”.

وقالت الوزارة في بيان لها، الاثنين: “أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو”، وأضافت: “دار نقاش بنّاء حول الخطوات الملموسة الممكنة لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المحادثة الهاتفية التي جرت في 16 أكتوبر بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب”.

يُذكر أن الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي اتفقا في وقت سابق، خلال محادثة هاتفية، على عقد قمة في بودابست لبحث تسوية للأزمة الأوكرانية.

وأعلن ترامب أن وزير خارجيته، روبيو، يرتّب بالفعل لعقد لقاء قريب مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ووصف رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، اختيار بلاده مكانًا لعقد القمة بين بوتين وترامب بأنه “قرار منطقي”، معلنًا تشكيل لجنة تنظيمية خاصة للإشراف على الاستعدادات اللوجستية والدبلوماسية لهذا اللقاء.

المصدر: روسيا اليوم