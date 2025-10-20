موظفو المركز التربوي للبحوث: لن نلتزم باضراب تجمع القطاع العام لانه لا يفضي إلا إلى تعطيل مصالح المواطنين



اكدت رابطة موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والإنماء، في بيان، “أحقّية المطالب التي ينادي بها الزملاء في مختلف القطاعات العامة، وتشدد على ضرورة إنصاف العاملين في القطاع العام وتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية”، الا انها في سجّلت تحفظها على “ما صدر عن تجمّع روابط القطاع العام، الذي لم يتمّ التشاور معنا بشأنه، ولم نتبلّغ بمضمونه إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وإذ رفضت “نهج الاستئثار بالقرار النقابي والعمل الإلغائي الذي يُقصي الشركاء الطبيعيين في العمل النقابي”، اكدت أنّ “القرارات التي تمسّ المرفق العام والمواطنين يجب أن تُتخذ بالتنسيق والتشاور بين جميع مكونات القطاع العام، لا بقرارات منفردة”.

وختمت: “إيمانًا منا بأنّ الإضراب ليوم واحد لا يُفضي إلا إلى تعطيل مصالح المواطنين دون تحقيق الغاية المنشودة، تعلن الرابطة أنّ يوم الخميس الواقع فيه 23 تشرين الأول 2025 هو يوم عمل عادي في المركز التربوي للبحوث والإنماء، وندعو جميع الموظفين والمستخدمين إلى التزام دوامهم كالمعتاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام