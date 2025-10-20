النائب حسين جشي: العدو فشل في تحقيق أهدافه رغم القتل والدمار.. والمقاومة هي المنتصرة لأنها أفشلت مشروعه

اشار النائب حسين جشي الى ان العدو الإسرائيلي عندما شنّ الحرب في الثالث والعشرين من أيلول كانت لديه أهداف محددة، هي القضاء على المقاومة، وإعادة المستوطنين بالقوة، وإقامة حزام أمني، وبناء شرق أوسط جديد. ولكن رغم كل ما حصل ورغم كل التدمير ورغم كل القتل، من الذي جاء وطلب وقف إطلاق النار؟ أتى طبعًا الأمريكي والإسرائيلي.

واضاف: إذا كان الإسرائيلي هو من ربح المعركة، لماذا يطلب وقف إطلاق نار؟ وإذا كان الإسرائيلي هو من ربح فلماذا يوافق على وقف إطلاق النار؟ الأمر الثاني، إذا كان قد انتصر على المقاومة، لماذا لم يُكمل إلى بيروت؟ ولماذا لم يُقم شرق أوسط جديد؟ ولماذا لم يقضِ على المقاومة؟ وإذا كان العدو الإسرائيلي قد انتصر، لماذا يُرسل الوفود لطلب نزع سلاح المقاومة؟

وأردف النائب جشي: أما نحن، فما كان هدفنا من الحرب؟ أتذكرون عندما قال شهيدنا الأسمى سماحة السيد حسن نصر الله إنّ هذه المواجهة في حرب الإسناد ليست من أجل تحرير فلسطين، إنما من أجل إفشال أهداف العدو، لأن هدف العدو كان إسقاط حماس ثم إسقاطنا، فإذا كان العدو لم يستطع أن يحقق أهدافه، ونحن حققنا أهدافنا، فمن انتصر؟

واكد جشي أن المعيار الحقيقي للنصر هو تحقيق الهدف لا حجم الخسائر، مشددًا على أن المقاومة، رغم التضحيات الجسيمة، انتصرت لأنها أفشلت كل أهداف العدو وأثبتت أنها لا تُهزم.

كلام جشي جاء خلال الاحتفال التكريمي تخليدًا للدماء الزاكية وفي الذكرى السنوية الأولى لارتقاء شهداء بلدة مزرعة مشرف.

