    لبنان

    المجلس الوطني للإعلام يحذّر المواقع الإلكترونية غير الملتزمة بالمعايير المهنية والأخلاقية

      أعلن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أنه سيحوّل أي موقع إلكتروني لا يلتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية والقانونية إلى القضاء والجهات الأمنية المختصة.

      وجاء في بيان المجلس أنه بالتعاون مع لجنة متابعة المواقع الإلكترونية، تم إحصاء المواقع المتوقفة عن العمل أو التي تمارس الإعلام جزئيًا أو بالمناسبات، بالإضافة إلى تلك التي تبث أخبارًا كاذبة أو تمارس الابتزاز وتسيء للآخرين وتروج الشائعات.

      وأشار المجلس إلى أن المواقع المذكورة ستحصل على فرصة أخيرة لتفعيل مواقعها والالتزام بالمعايير المطلوبة، وفقًا للقانون المرئي والمسموع رقم 382/94 ودفاتر الشروط، والتي تشمل:

      صحة ودقة الخبر ونسبته إلى مصدر موثوق.

      الشفافية والموضوعية والمصداقية.

      عدم الإثارة الطائفية والسياسية.

      عدم الترويج للعنف والأخبار الكاذبة والإساءة للآخر.

      احترام علاقات لبنان الدولية وحق المواطن في الإعلام.

      الالتزام بالحرية الإعلامية المسؤولة.

      واكد البيان أن أي موقع لا يلتزم بهذه المعايير سيتم سحب العلم والخبر منه وتحويله إلى القضاء، مع إمكانية الاعتراض على القرار لدى القضاء المختص.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

