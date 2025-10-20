الإثنين   
   20 10 2025   
   27 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 11:25
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    أردوغان يبدأ الثلاثاء جولة خليجية تشمل الكويت وقطر وعمان

      يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القيام بجولة خليجية تشمل الكويت وقطر وسلطنة عمان، تلبية لدعوة قادة الدول الثلاث، وذلك خلال الفترة بين 21 – 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

      جاء ذلك وفق ما أعلنه رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، الاثنين، في تدوينة على منصة “إن سوسيال” التركية.

      وقال دوران إن الجولة ستشهد تقييم العلاقات الثنائية بكافة أبعادها، وبحث سبل تطوير التعاون القائم بين أنقرة والعواصم الخليجية الثلاث. كما ستتخلل الجولة مشاورات حول التطورات الإقليمية، والملفات الدولية، بحسب دوران.

      ومن المقرر أيضا توقيع اتفاقيات مختلفة على هامش الجولة مع مسؤولين البلدان الثلاث “بهدف ترسيخ أرضية العلاقات الثنائية”.

      المصدر: وكالة الأناضول

      مواضيع ذات صلة

      توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة خلال قمة شرم الشيخ

      توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة خلال قمة شرم الشيخ

      أردوغان: على الكيان الإسرائيلي وقف هجماته فوراً إذا كان يريد السلام

      أردوغان: على الكيان الإسرائيلي وقف هجماته فوراً إذا كان يريد السلام

      وفد تركي يشارك في مباحثات مصرية لإنهاء الحرب في غزة

      وفد تركي يشارك في مباحثات مصرية لإنهاء الحرب في غزة