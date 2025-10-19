الأحد   
   19 10 2025   
   26 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 21:14
    دولي

    وفاة امرأة وفقدان أكثر من 20 مهاجراً في غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية

      قال المنسق الوطني لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في إيطاليا، نيكولا ديل أرشيبرتي، اليوم الأحد، إن قارب مهاجرين كان على متنه نحو 35 شخصاً أبحر من ليبيا، وانقلب في وسط البحر المتوسط، ما أسفر عن وفاة امرأة وفقدان أكثر من 20 شخصاً آخرين.

      وأوضح أرشيبرتي أن عملية الإنقاذ نُفذت يوم الجمعة الماضي بواسطة خفر السواحل الإيطالي قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا، وتم خلالها إنقاذ 11 مهاجراً، بينهم أربعة أطفال دون ذويهم، إضافة إلى انتشال جثة امرأة حامل.

      وأضاف أن الناجين والجثة نُقلوا إلى جزيرة لامبيدوزا، فيما لا يزال باقي الركاب في عداد المفقودين، مشيراً إلى أن القارب انقلب بعد يومين من إبحاره من السواحل الليبية.

      وبيّن المسؤول الأممي، استناداً إلى بيانات صادرة عن وكالات تابعة للأمم المتحدة، أن أكثر من 32 ألفاً و700 مهاجر لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط منذ عام 2014، موضحاً أن التقديرات تشير إلى أن من بين كل خمسة ضحايا يوجد طفل واحد.

      من جانبه، علّق فلافيو دي جياكومو، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، على حادثة الغرق عبر منصة “إكس”، قائلاً إن ما لا يقل عن 916 مهاجراً لقوا حتفهم في وسط البحر المتوسط منذ بداية عام 2025 حتى الآن.

      المصدر: أ.ف.ب.

