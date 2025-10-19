الأحد   
   19 10 2025   
   26 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 19:41
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    توقيع كتاب “حبر ودم” للشهيد محمد جميل في صور

    توقيع كتاب حبر ودم للشهيد محمد جميل في صور. 

    تقرير: سامر حاج علي

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    الشهيد محمد رضا سليمان.. القائد الكشفي الذي صدق الوعد ونال الشهادة

    الشهيد محمد رضا سليمان.. القائد الكشفي الذي صدق الوعد ونال الشهادة

    مركبا: زيتون الصمود يتحول رصاصًا في وجه العدو

    مركبا: زيتون الصمود يتحول رصاصًا في وجه العدو

    إحياء ذكرى اعتداءات البداوي والكولا في المخيمات

    إحياء ذكرى اعتداءات البداوي والكولا في المخيمات