الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس غدا الاثنين، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال بينما تنخفض في الداخل وارتفاع نسبة الرطوبة تدريجا. يتوقع في المناطق الشمالية سقوط أمطار متفرقة تشتد مساء يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل إلى ما يقارب ال 60 كلم /س فيرتفع موج البحر مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى طقس مستقر حتى يوم الاثنين حيث يتحول الى متقلب مع رياح ناشطة وأمطار متفرقة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و29، في طرابلس بين 20 و28 درجة وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل كما يتكون الضباب على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال بينما تنخفض في الداخل وارتفاع نسبة الرطوبة تدريجيا. يتوقع في المناطق الشمالية سقوط أمطار متفرقة تشتد مساء يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل إلى ما يقارب ال 60 كلم /س فيرتفع موج البحر مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم صباحا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل بسيط في الداخل، يتوقع في المناطق الشمالية سقوط أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة وارتفاع بموج البحر. يتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من بعد الظهر ويتحول الى غائم جزئيا مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

-الحرارة على الساحل من 19 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 11 الى 26 درجة ، في الداخل من 10 الى 27 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

الانقشاع: جيد إجمالا.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و70 %.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 27°م.

الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام