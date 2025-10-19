سرقة مجوهرات “لا تقدر بثمن” من متحف اللوفر في باريس والبحث جار عن اللصوص

تعرض متحف اللوفر في باريس، صباح الأحد، لعملية سرقة نفذها لصوص استهدفوا عدة مجوهرات وصفها المسؤولون بـ”لا تقدر بثمن”، قبل أن يلوذوا بالفرار، فيما أعلن المتحف الأكثر استقطابًا للزوار في العالم إغلاق أبوابه لأسباب استثنائية.

ووقعت السرقة بين الساعة 9:30 و9:40 صباحًا (7:30 و7:40 بتوقيت غرينتش)، عندما دخل اللصوص المتحف الواقع في قلب العاصمة الفرنسية وسرقوا عدة قطع فنية ثم فرّوا، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع.

وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن المسروقات “لا تقدر بثمن” و”ذات قيمة تراثية”، موضحًا أن العملية نفذها ثلاثة أو أربعة لصوص خلال سبع دقائق.

وأشار إلى أن اللصوص دخلوا المتحف من الخارج باستخدام “رافعة” على ظهر شاحنة للوصول إلى قاعة أبولو، حيث ركزوا جهودهم على خزانتين للعرض.

وأعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق بتهمة السرقة عبر عصابة منظمة وتشكيل عصابة لارتكاب جريمة، وأُسندت الأبحاث إلى “فرقة مكافحة الإجرام التابعة للشرطة القضائية، بدعم من المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالأعيان الثقافية”، مشيرة إلى أن الأضرار الدقيقة “قيد التقييم حاليًا”.

وذكرت مصادر أمنية أن اللصوص استخدموا مناشير كهربائية صغيرة، وقد تم العثور على دراجة كهربائية صغيرة استخدموها في فرارهم.

وكانت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي أول من أعلن عبر منصة إكس عن وقوع “عملية سرقة” أثناء فتح المتحف الذي يضم لوحة الموناليزا الشهيرة. وقالت: “وقعت سرقة هذا الصباح أثناء فتح متحف اللوفر. لم تُسجل أي إصابات. أنا موجودة في المكان برفقة فرق المتحف والشرطة. التحقيقات جارية”.

وأعلن المتحف عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أنه “سيبقى مغلقًا اليوم (الأحد) لأسباب استثنائية”.

ويعد اللوفر المتحف الأكثر زيارة في العالم، حيث استقبل ما يقرب من تسعة ملايين زائر عام 2024، نحو 80% منهم أجانب.

وسبق أن تعرضت عدة متاحف فرنسية في الآونة الأخيرة لعمليات سرقة، ما أثار التساؤلات حول فعالية أنظمة الحماية والمراقبة. ففي منتصف سبتمبر/أيلول، سُرقت عينات من الذهب من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس، ووصف المتحف ما حدث بأنه “خسارة لا تقدر بثمن” للبحث والتراث، بقيمة نحو 600 ألف يورو.

كما تعرض متحف في ليموج بوسط فرنسا، متخصص في الخزف، للسرقة في سبتمبر/أيلول الماضي، وقدرت الخسارة بـ 6,5 ملايين يورو.

المصدر: أ.ف.ب.