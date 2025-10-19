جندي كوري شمالي يفرّ إلى كوريا الجنوبية عبر المنطقة المنزوعة السلاح

فرّ جندي من كوريا الشمالية، الأحد، إلى كوريا الجنوبية، بعدما تمكّن من عبور الحدود الشديدة التحصين والمزروعة بالألغام بين البلدين، في حادث نادر الحدوث وفق ما أعلنت لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة في سيول.

وأوضحت اللجنة في بيان أن “الجيش الكوري الجنوبي أوقف جنديًا كوريًا شماليًا بعدما عبر خط التماس العسكري”، مضيفة أن القوات “رصدت الجندي أثناء اقترابه من الخط الفاصل، وتابعته بدقة قبل تنفيذ عملية لتوقيفه دون وقوع حوادث”.

ويمتد خط التماس العسكري في وسط المنطقة المنزوعة السلاح، وهي الشريط الحدودي الذي يفصل الكوريتين منذ نهاية الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي، وتُعدّ من أكثر المناطق تحصينًا وزرعًا للألغام في العالم.

ورغم أن عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين فرّوا إلى الجنوب خلال العقود الماضية، فإن معظمهم لجأ إلى الهروب عبر الأراضي الصينية ثم دول ثالثة مثل لاوس وتايلاند ومنغوليا، نظرًا لصعوبة العبور المباشر عبر الحدود المحصنة.

وأكد الجيش الكوري الجنوبي أن “السلطات المعنية باشرت التحقيق في تفاصيل عملية الفرار”، مشيرًا إلى أن أجهزة الاستخبارات في سيول ستتولى استجواب الجندي الفار لأسابيع للتحقق من خلفياته ودوافعه.

ويأتي هذا الحادث في ظل التوتر المستمر بين الكوريتين، وسط تصاعد التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية والإجراءات العسكرية المضادة التي تتخذها سيول وحلفاؤها.

المصدر: أ.ف.ب.