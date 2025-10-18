المقداد: لا للتفاوض المباشر مع العدو الصهيوني ‏

اشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد أننا “تركنا للدولة وللحكومة اللبنانية أن تتصرف، وللأسف قد اقتربنا من السنة على وقف إطلاق النار وهذه الدولة لم تتصرف دبلوماسياً وسياسياً كما يجب لوقف الاعتداءات والمطالبة بتحرير المواقع المحتلة والتي أصبحت سبعة مواقع بعد أن كانت خمسة والعمل على إطلاق الأسرى والبدء بإعادة الإعمار”.
وقال النائب المقداد “إننا ننتظر من الحكومة اللبنانية أن تؤدي واجبها الدبلوماسي والسياسي شرط ألا يأخذنا هذا العمل إلى مواقف أخرى وخصوصاً أننا نسمع البعض يتحدث عن التفاوض المباشر مع العدو”. ” مؤكدا ان “أن لا تفاوض مباشرا مع هذا العدو الصهيوني، فمهما طلب الخارج من لبنان الرسمي ولبنان الشعبي نحن نرفض هذا الطلب رفضاً قطعياً” معتبرا ان “هذا الضغط العدواني الإسرائيلي اليوم هدفه جر لبنان الرسمي وجر المقاومة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات”.
وأشار المقداد “ان لبنان والمقاومة يلتزمان التزاماً تاماً بالاتفاق، وهذا الالتزام ليس من منطلق الضعف ولا من منطلق خوف أو قلة عدة أو قلة عدد أو قلة شجاعة، فالقوة موجودة والناس تحضن المقاومة “.
كلام النائب المقداد جاء خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة لحزب الله في بلدة الضليل البقاعية.