المقداد: لا للتفاوض المباشر مع العدو الصهيوني ‏

اشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد أننا “تركنا للدولة وللحكومة اللبنانية أن ‏تتصرف، وللأسف قد اقتربنا من السنة على وقف إطلاق النار وهذه الدولة لم تتصرف دبلوماسياً وسياسياً كما يجب ‏لوقف الاعتداءات والمطالبة بتحرير المواقع المحتلة والتي أصبحت سبعة مواقع بعد أن كانت خمسة والعمل ‏على إطلاق الأسرى والبدء بإعادة الإعمار”.‏

وقال النائب المقداد “إننا ننتظر من الحكومة اللبنانية أن تؤدي واجبها الدبلوماسي والسياسي شرط ألا يأخذنا هذا ‏العمل إلى مواقف أخرى وخصوصاً أننا نسمع البعض يتحدث عن التفاوض المباشر مع العدو”. ” مؤكدا ان “أن لا ‏تفاوض مباشرا مع هذا العدو الصهيوني، فمهما طلب الخارج من لبنان الرسمي ولبنان الشعبي نحن نرفض هذا الطلب ‏رفضاً قطعياً” معتبرا ان “هذا الضغط العدواني الإسرائيلي اليوم هدفه جر لبنان الرسمي وجر ‏المقاومة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات”.‏

وأشار المقداد “ان لبنان والمقاومة يلتزمان التزاماً تاماً بالاتفاق، وهذا الالتزام ليس من منطلق الضعف ‏ولا من منطلق خوف أو قلة عدة أو قلة عدد أو قلة شجاعة، فالقوة موجودة والناس تحضن المقاومة “.‏

كلام النائب المقداد جاء خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة لحزب الله في بلدة الضليل البقاعية.