إصابة 3 جنود إسرائيليين بانفجار عبوة خلال اقتحام طوباس وحماس تشيد بالعملية

أصيب ثلاثة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بجروح طفيفة جراء إلقاء عبوة ناسفة عليهم أثناء اقتحام قوات الجيش لمدينة طوباس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت تقارير فلسطينية بأن الانفجار وقع أثناء قيام المقاومة بإلقاء عبوة ناسفة على القوات الإسرائيلية في المدينة، ما دفع الاحتلال لاستقدام مروحية إلى حاجز تياسير القريب من طوباس.

وذكرت المصادر أن الجيش الإسرائيلي اقتحم أيضًا بلدة عقابا شمال طوباس، حيث نشر قوات من المشاة في أحياء المدينة، واندلعت مواجهات بين القوات والشبان الفلسطينيين، قبل أن ينحسر الجيش لاحقًا باتجاه مدينة طوباس ويواصل انتشاره فيها.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ اقتحامات في عشرات القرى الفلسطينية بالضفة الغربية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدًا أنه أجرى “محادثات تحذيرية” مع الأسرى المحررين وعوائلهم، ومنع أي احتفالات مرتبطة بالإفراج عنهم بموجب صفقة التبادل مع حركة حماس.

حماس: العملية التي استهدفت إسرائيلية قوة راجلة في طوباس تؤكد أن المقاومة لن تُنكسر

وأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانًا أعلنت فيه أن العملية التي استهدفت قوة راجلة من جيش الاحتلال الصهيوني في طوباس، بواسطة عبوة ناسفة محلية الصنع وأسفرت عن إصابة عدد من عناصر القوة، تُعدّ تأكيدًا على أنّ المقاومة في الضفة الغربية باقية ولن تخمد رغم محاولات الاحتلال لقمعها وتحييدها عبر الاعتقالات والإجراءات الأمنية ونشر الحواجز.

وقالت الحركة في بيانها إن إرادة الشعب الفلسطيني أقوى من كل أدوات القهر، وإن هذه الإرادة لن تنكسر أمام سياسات البطش والإرهاب، مؤكدة أن للشعب حقّ الرد المشروع على جرائم الاحتلال المتصاعدة، وعلى ما تمارسه من قتل وإبادة وتهجير وتهويد واستيطان ممنهَج في الضفة وغزّة والقدس.

وجاء في البيان تحيّة لأبطال المقاومة الثابتين في الميدان رغم كل الصعاب، مع التأكيد أن استمرار مثل هذه العمليات يُعبّر بصدق عن غضب الشعب ورفضه للاحتلال وممارساته الاستعمارية ومخططاته للضم والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

ودعت الحركة جماهير الشعب إلى التمسك بوحدتهم وصمودهم، والالتفاف حول خيار المقاومة بكافة أشكالها، حتى زوال الاحتلال ونيل الحرية والحقوق المشروعة.

