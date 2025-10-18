مقتل 7 جنود في كمين لمسلحين شمال شرق نيجيريا

قُتل سبعة جنود نيجيريين على الأقل، بينهم قائد عسكري، في كمين نصبه مسلحون شمال شرق البلاد الجمعة، وفق تقرير استخباراتي عسكري اطلعت عليه وكالة فرانس برس السبت.

وتواجه نيجيريا منذ سنوات تمردًا مسلحًا تقوده جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا (إيسواب). ورغم تراجع وتيرة العنف مقارنة بذروتها قبل نحو عقد، فإن الهجمات لا تزال مستمرة في المناطق الريفية الخارجة عن السيطرة الكاملة للحكومة.

ووقع الكمين في منطقة كوندوغا الإدارية الواقعة على بُعد نحو 35 كيلومترًا من مدينة مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو التي تُعد مركزًا للنزاع منذ انطلاق التمرد عام 2009.

وأكد مصدر ميداني من ميليشيا محلية مناهضة للمسلحين حصيلة القتلى، في حين لم يصدر تعليق رسمي من الجيش النيجيري بعد.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع على هجوم آخر نفذه تنظيم داعش في غرب إفريقيا على قاعدة عسكرية في قرية نغامدو بولاية بورنو، استخدمت فيه قنابل يدوية وطائرات مسيّرة، وأسفر أيضًا عن مقتل سبعة جنود.

ومنذ عام 2019، اعتمد الجيش النيجيري استراتيجية التمركز في قواعد كبيرة محصّنة بدل القواعد الصغيرة المنتشرة في المناطق النائية، ما سهّل الدفاع عنها، لكن منتقدين يرون أن هذه الخطوة منحت المسلحين حرية أكبر للتحرك في المناطق الريفية وزادت من مخاطر الخطف والاعتداءات على المدنيين.

وقد أدت الاضطرابات المستمرة إلى نزوح نحو مليوني شخص في شمال شرق نيجيريا، كما امتدت تداعياتها إلى الدول المجاورة، ما دفع إلى تشكيل تحالف عسكري إقليمي لمواجهة الجماعات المتشددة.

المصدر: أ.ف.ب.