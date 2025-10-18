“قولنا والعمل” تسلمت مئات الحصص التموينية لتوزيعها على العائلات المتعففة في البقاع الاوسط وبر الياس

تسلّمت جمعية “قولنا والعمل”مئات الحصص التموينية لتوزيعها على العائلات المتعففة في منطقة البقاع الاوسط وبر الياس، في إطار مبادرة اجتماعية تهدف إلى التخفيف من معاناة الناس في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وخلال عملية التسليم، توجّه رئيس الجمعية الشيخ أحمد القطّان، بالشكر إلى جمعية “وتعاونوا” والى قيادة حزب الله، مؤكّدًا أنّ “هذه المبادرات تأتي في وقت يعيش فيه اللبنانيون ظروفًا بالغة الصعوبة، ما يستدعي من الدولة أن تقوم بواجبها تجاه المواطنين عبر وزاراتها ومؤسساتها الرسمية”.

وقال القطّان “نشكر كلّ من يمدّ يد العون في هذه المرحلة الحساسة، ونؤكد في الوقت نفسه على ضرورة أن تتحمّل الدولة مسؤوليتها في مساعدة الناس والوقوف إلى جانبهم على امتداد مساحة الوطن” .

كما وجّه تحيّة تقدير إلى قيادة المقاومة في لبنان، قائلا: “المقاومة تعمل دائمًا على قاعدة حيث يجب أن نكون سنكون”، معتبرًا أنّ هذه الروحية يجب أن تسود بين اللبنانيين جميعًا عبر تعزيز التكافل الاجتماعي والتعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات الاستشفاء والدواء والمواد الغذائية.

وأشار القطان إلى أنّ الجمعية أخذت على عاتقها الاستمرار في خدمة الناس والوقوف إلى جانبهم، خصوصًا في مناطق البقاع وبرالياس، مؤكدًا أنّ “الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي يشكّلان جزءًا أساسيًا من مواجهة العدو الذي يعتدي على لبنان أرضًا وسماءً، قائلاً: “لن يتمكّن من كسرنا ما دمنا موحّدين، ومتكاتفين في وجه كلّ تحدٍّ يواجه وطننا” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام