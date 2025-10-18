السبت   
   18 10 2025   
   25 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 17:19
    لبنان

    استشهاد مواطن لبناني بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

      استشهد مواطن لبناني جراء غارة نفذتها طائرات العدو الإسرائيلي على آلية في بلدة دير كيفا جنوبي لبنان. وأوضح مراسل المنار أن الطائرات المسيرة استهدفت حفارة في المنطقة الواقعة بين بلدتي دير كيفا وكفردونين.

      وفي وقت سابق اليوم، ألقت طائرة معادية قنبلة صوتية باتجاه منطقة غاصونة شرقي بلدة بليدا، دون ورود معلومات عن إصابات.

      المصدر: موقع المنار

