وفد تجمع العلماء المسلمين يزور الشيخ الأختري في إيران

زار وفد من تجمع العلماء المسلمين رئيس المجلس الأعلى ل”مجمع أهل البيت” رئيس “مؤسسة عاشوراء الدولية” الشيخ محمد حسن الأختري، وقد حضر اللقاء ممثل الشيخ الأختري العام في سوريا ولبنان السيد حسن تبريزي.

في البداية شكر الوفد للأختري دعوته لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في مؤتمر فلسطين الذي كان مناسبة لقيام الوفد بجولة على مواقع سياسية وثقافية مهمة في إيران لشرح الوضع في لبنان.

ثم تم التطرق إلى آخر مستجدات الوضع في لبنان وفلسطين والمنطقة، وقد أبدى الأختري اهتماماً كبيراً بالوضع في المنطقة، معربا عن “استعداد الجمهورية الإسلامية الدائم لمساعدة لبنان كي يستعيد عافيته، وتقديم يد العون في موضوع إعادة بناء ما هدمته الحرب، وإيران تحرص على أن يوافق لبنان على ذلك”.

وقد أثنى الأختري على “دور تجمع العلماء المسلمين منذ التأسيس وحتى اليوم”، معتبراً أن التجمع “حالة فريدة في عالمنا الإسلامي، نظراً لنشاطه المتواصل في إرساء دعائم الوحدة بين المسلمين، ويجب تعميم فكرة التجمع على العالم الإسلامي لأنها تساهم في تعميق الوحدة الإسلامية ونبذ الفتنة التي يسعى إليها الاستكبار العالمي وأعداء الإسلام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام