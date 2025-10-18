العلامة عبدالله: الجنوب لن يُترك وحيداً أمام العدوان وعلى الدولة تحمّل مسؤولياتها



أكد مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله، خلال استقباله نائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين و رئيس بلدية القليلة الدكتور محمد أبو خليل ووفوداً روحية وأهلية في دار الإفتاء الجعفري في صور، بحضور مدير مجمع الخضرا الديني الشيخ علي عبدالله، والقيادي في حركة أمل عادل عون وعباس عيسى، والمسؤول الثقافي في حركة أمل في إقليم جبل عامل الشيخ ربيع قبيسي، أن العدوان الإسرائيلي المستمر على الجنوب يستهدف المصالح الاقتصادية في لبنان، في محاولة لإرهاب الناس وترهيبهم.

وشدّد على أن “وجود الدولة في أي منطقة لبنانية يجب أن يكون شاملاً للأمن والاقتصاد والتربية والإنسان، لا أن يقتصر على النقاط الأمنية والتدابير الاحترازية”، داعياً إلى “موقف وطني موحد في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية، وعدم ترك الجنوب يواجه مصيره منفرداً كما في مراحل الاحتلال السابقة”.

كما تساءل عن دور الدولة في إعادة الإعمار، وعودة الأهالي النازحين، ورعاية النازحين المقيمين، معتبراً أن على الدولة اللبنانية مسؤوليات كبيرة ومضاعفة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن.

وتوقف عند هموم البلديات ومعاناتها اليومية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لافتا إلى أنّ “البلديات باتت تتحمل ما يفوق قدراتها، إذ يُطلب منها إصلاح البنى التحتية، وتنظيف الشوارع، وتأمين الإنارة والمياه، وإدارة النفايات، ومتابعة الشؤون الاجتماعية والصحية، وهي في الوقت نفسه محرومة من أبسط مقومات العمل الإداري والمالي”.

وأشار إلى أن “البلديات تقف في الصفوف الأمامية إلى جانب الأهالي، وتعمل بإمكانات محدودة جدا لتأمين الخدمات الأساسية والحفاظ على الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة”.

وختم داعيا الوزارات المعنية إلى “إعادة النظر بآليات دعم البلديات وتفعيل الصندوق البلدي المستقل، بما يضمن استمرار هذه المؤسسات المحلية في أداء رسالتها الإنمائية والاجتماعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام