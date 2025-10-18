لجنة أصدقاء يحيى سكاف: للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الاسرى في المنية الاثنين

دعت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف، في بيان، القضاء ووزارة العدل الى “ضرورة الحزم تجاه من يروجون لفكرة التطبيع مع العدو الصهيوني المجرم الذي يرتكب يومياً الجرائم في وطننا بحق اخواننا في الوطن من أبناء الجنوب، والذي يعتدي يومياً على الممتلكات ويخرق سيادتنا في السماء و البحر ويحتل مساحات من الأرض اللبنانية ويعتقل في سجونه عدداً من الأسرى اللبنانيين”.

وأكدت اللجنة أن “التطبيع هو خيانة و استسلام وليس سلاماً مع عدو لا يحترم قوانين دولية ولا يعترف بأوطاننا لأنه يعتبرها ضمن ما يسمى دولة اسرائيل الكبرى، ومن هذا المنطلق نجدد تمسكنا بالموقف الثابت والرافض لأي شكل من أشكال التطبيع حيث لا يمكن لهكذا مخطط أن يمر في وطننا الذي قدم الآلاف من خيرة شبابه الجرحى و الأسرى والشهداء في مواجهة الغطرسة الصهيونية”.

وأضافت: “كان الأجدى بالاصوات المنادية بالتطبيع أن تطالب بوضع استراتجية دفاعية تحمينا من الارهاب الصهيوني، و أن تقف هذه القوى التي تعتبر نفسها سيادية لتناصر شعوب أمتنا كما فعلت الشعوب الغربية التي انتفضت نصرةً للقضية الفلسطينية ورفضت الاجرام الصهيوني في أوطاننا، وهنا نسأل هؤلاء السياديين الا يكفيكم مشاهد ما يحصل من مجازر وحرب ابادة ممنهجة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة والعدوان المستمر يومياً على أوطاننا و الاغتيالات من لبنان الى اليمن وسوريا وصولاً حتى قطر”.

وختمت اللجنة بالدعوة للمشاركة في الوقفة التي تقام أمام النصب التذكاري للأسير يحيى سكاف في المنية، تضامناً مع قضية الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين في سجون العدو وانتصاراً للجنوب وغزة بوجه العدوان الصهيوني، نهار الاثنين المقبل عند ١١ صباحاً.

المصدر: الوكالة الوطنية