عراقجي: استمرار التوتر بين أفغانستان وباكستان يهدد استقرار المنطقة بأكملها

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن استمرار التوتر بين باكستان وأفغانستان لا يؤدي إلى خسائر بشرية فحسب، بل يهدد استقرار المنطقة وأمنها بالكامل.

وخلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، مع وزير خارجية الحكومة الأفغانية المؤقتة مولوي أمير خان متقي، بحث عراقجي آخر التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب الوزير الإيراني عن قلق بلاده إزاء التصعيد الأخير بين كابول وإسلام آباد، داعياً الجانبين إلى ضبط النفس وإنهاء التوترات عبر الحوار والتفاوض. وأكد أن إيران على استعداد للمساعدة في خفض التوتر وتسهيل الحوار البنّاء بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد مولوي متقي أن “إمارة أفغانستان الإسلامية تفضل طريق الحوار والسلام على المواجهات العسكرية”، مشدداً على حرص بلاده على حل الخلافات بطرق سلمية.

وتناول الجانبان خلال الاتصال قضية حق إيران في مياه نهر هيرمند، حيث أكدا على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات المائية والتعاون الفني لإدارة الموارد المائية ومنع هدرها. كما اتفقا على اتخاذ إجراءات مشتركة لضمان وصول حصة إيران من المياه والاستخدام الأمثل للموارد المائية في الموسم الحالي.

كما شدد الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، والحفاظ على أمن الحدود، ومنع التدخل الأجنبي في شؤون دول المنطقة، مؤكدين استمرار التنسيق والاتصالات بما يخدم السلام والاستقرار الإقليميين.

المصدر: وكالة ارنا