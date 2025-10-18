يوميات معركة أولي البأس… اليوم السادس والعشرون

سلسلة “أُولي البأس”… ليست مجرد عرضٍ للأحداث، بل هي وثيقة تاريخية، عبر حلقات يومية، تسطّر بطولات رجالٍ كتبوا بدمهم وصمودهم فصولًا ساطعة من تاريخ المقاومة.

“أُولي البأس”… حكاية الذين لم يُهزَموا، بل صنعوا بدمائهم ذاكرة المجد والخلود التي ستبقى حيّة.

اليوم السادس والعشرونَ / الجمعة 18 تشرينَ الأوَّلِ 2024

في إطارِ الرَّدِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ، ودفاعًا عن لبنانَ وشعبِه، نفَّذت المقاومةُ الإسلاميّةُ، يومَ الجمعة الواقعِ فيه الثامنَ عشرَ من تشرينَ الأوّل 2024، إحدى وعشرينَ عمليّةً عسكريّةً، استهدفت في معظمِها مستوطناتٍ، مواقعَ، ثكناتٍ، وتجمّعاتٍ تابعةً لقوّاتِ العدوِّ الإسرائيليِّ عندَ الحدودِ اللبنانيّة – الفلسطينيّة، بالصواريخِ والقذائفِ المدفعيّة.

وعلى صعيدِ المواجهاتِ البرّيّة، رصدَ مجاهدو المقاومةِ الإسلاميّةِ تجمّعاتٍ لقوّاتِ العدوِّ الإسرائيليِّ في محيطِ بلدتي عيتا الشعب وكفركلا، فاستهدفوها بصَليّاتٍ صاروخيّةٍ وقذائفِ مدفعيّةٍ، وحقّقوا إصاباتٍ مباشرةً. وعندَ محاولةِ قوّةٍ إسرائيليّةٍ معاديةٍ التقدّمَ باتجاهِ أطرافِ بلدةِ عيتا الشعب لسحبِ الإصابات، استهدفَها المجاهدون بصَليّةٍ صاروخيّةٍ كبيرةٍ. وفي محيطِ موقعِ العباد، استهدفَ الرماةُ الماهرون دبّابةَ “ميركافا” بصاروخٍ موجَّهٍ، ما أدّى إلى احتراقِها ووقوعِ طاقمِها بين قتيلٍ وجريح.

وفي السياقِ نفسِه، قصفت القوّةُ الصاروخيّةُ في المقاومةِ عددًا من القواعدِ العسكريّةِ والمستوطناتِ والمدنِ في شمالِ فلسطينَ المحتلّةِ، من منطقةِ حيفا المحتلّةِ غربًا، حتى الجولانِ السوريِّ المحتلِّ شرقًا، مرورًا بمدينةِ صفد المحتلّةِ ومستوطناتِ إصبعِ الجليل.

وفي إطارِ سلسلةِ عمليّات “خيبر”، وردًّا على استهدافِ المدنيّين، استهدفت القوّةُ الصاروخيّةُ في المقاومةِ مدينةَ حيفا المحتلّةَ وموقعَ كريات إيلعيزر (قاعدةُ الدفاعِ الجوّيِّ الرئيسيّةُ غربَ المدينة) برشقاتٍ صاروخيّةٍ نوعيّةٍ. وفي الإطارِ نفسِه، شنّت القوّةُ الجوّيّةُ في المقاومةِ هجومَيْن جوّيَيْن بأسرابٍ من المسيّراتِ الانقضاضيّةِ، استهدفا قاعدةَ “عين شيمر” (الخاصّةَ بالدفاعِ الجوّيِّ الصاروخيّ) شرقَ الخضيرةِ المحتلّةِ، وقاعدةَ “نشريم” جنوبَ شرقِ حيفا المحتلّةِ. كما استهدفت القوّةُ الجوّيّةُ تجمّعاتٍ لجنودِ العدوِّ الإسرائيليِّ في مدينةِ صفد المحتلّةِ بسِربٍ من المسيّراتِ الانقضاضيّةِ.

وبدورِها، أطلقت وحدةُ الدفاعِ الجوّيِّ في المقاومةِ صاروخًا أرض – جوٍّ باتجاهِ طائرةِ استطلاعٍ تابعةٍ لجيشِ العدوِّ الإسرائيليِّ، وأجبرتْها على التراجعِ ومغادرةِ الأجواءِ اللبنانيّة.

في المقابلِ، تحدّثت وسائلُ إعلامٍ إسرائيليّةٌ عن “حدثٍ أمنيٍّ صعبٍ” في الشمالِ عندَ الحدودِ مع لبنان، كما أفادت مصادرُ إعلاميّةٌ إسرائيليّةٌ بأنَّ الجيشَ الإسرائيليَّ يُعلِن فقط عن الإصاباتِ الخطيرةِ في صفوفِه.

وقد اعترف الجيشُ الإسرائيليُّ بمقتلِ واحدٍ وعشرينَ ضابطًا وجنديًّا، وإصابةِ ثلاثِمئةٍ وثمانينَ آخرينَ، منذ بدءِ التوغّلِ البرّيِّ في جنوبِ لبنان.

سُجِّلَ في هذا اليومِ إطلاقُ صفّاراتِ الإنذارِ ستًّا وعشرينَ مرّةً في شمالِ فلسطينَ المحتلّةِ، وتركّزت في مستوطناتِ الجليلِ الأعلى والجولانِ السوريِّ المحتلِّ، وفي مدينةِ حيفا المحتلّةِ.

المصدر: الاعلام الحربي