لقاء وزيرة التربية مع روابط التعليم الرسمي : الحكومة تبنت ضم التقديمات الى اساس الراتب.. والروابط طرحت مضاعفة الرواتب ٣٧ ضعفاً

التقت وزيرة التربية اللبنانية ريما كرامي مع روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين حيث أكدت الوزيرة في مستهل الجلسة على تبني مجلس الوزراء ضم كل التقديمات في اساس الراتب وزيادة التعويضات العائلية .

كما اعلنت عن تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والروابط لزيارة المسؤولين بأسرع وقت ممكن ومتابعة تحقيق المطالب وتصحيح الرواتب والاجور.

وتركز البحث بحسب بيان لروابط التعليم الرسمي على كافة الامور المطلبية التي تهم الاساتذة والمعلمين ابرزها:

الدعوة الى عقد جلسة حكومية مخصصة للتربية لبحث الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للأساتذة والمعلمين ودعم صناديق المدارس والثانويات لدعم استمرارية العام الدراسي .

اقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تراعي معدلات التضخم والتي تجاوزت ٧٢٠٠ ٪؜ .

⁠الى حين اقرار السلسة قدمت الروابط دراسة علمية ترتكز على مضاعفة الرواتب ٣٧ ضعفاً ابتداءً من ٢٠٢٦/١/١ وترتفع تدريجياً بمعدل ١٠ رواتب كل ستة اشهر مع مراعاة معدلات التضخم المستجدة .

تثبيت المتعاقدين على غرار قرار تثبيت المتعاقدين بالتعليم المهني

⁠ زيادة أجر الساعة للمتعاقدين ، تأمين الضمان الصحي وتوحيد المسميات الوظيفية (اجرائي ،مستعان به ، حساب صناديق ….)

المصدر: موقع المنار