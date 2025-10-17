جمعية وتعاونوا قدمت مواد غذائية في المنية والكورة

أعلنت جمعية و”تعاونوا” في بيان انها “قدمت دفعة من الحصص الغذائية الى رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير في المنية في إطار الوقوف الدائم والمستمر إلى جانب أهالي الشمال وعكار “.

وخلال استقباله رئيس الجمعية عفيف شومان وعدد من المتطوعين أكد الخير “الثقة الدائمة والمستمرة بالمقاومة”، معتبرا “أن حزب الله حاضر دائما إلى جانب المناطق المحرومة لا سيما في الشمال وعكار وأنه على الرغم من كل الجراحات التي تعرض لها خلال مواجهته العدوان الصهيوني والدفاع عن لبنان وشعبه ما زال مستمرا بتقديم يد العون للشعب اللبناني في كافة المناطق اللبنانية . وتوجه الخير بالتحية إلى أمين عام حزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم مؤكدا بأنه يحمل إرث وأمانة سيد شهداء الأمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ( رضوان الله عليه ) في الوقوف إلى جانب المحرومين لا سيما في عكار والشمال” .



من جهته أكد رئيس جمعية وتعاونوا عفيف شومان “أن قرار إغلاق حساب جمعية “وتعاونوا”، يأتي في إطار الضغط على بيئة المقاومة التي لا تخجل الجمعية في الإنتماء إليها” .

ولفت شومان إلى “أن هذه الإجراءات في حق جمعية خيرية تعود بالضرر على شرائح واسعة من المجتمع اللبناني ومن كافة المناطق اللبنانية”, مؤكدا “أن جمعية وتعاونوا مستمرة على الرغم من كافة المحاولات لحصارها وإيقاف تواصلها الخدماتي والإجتماعي مع شريحة واسعة من أبناء الوطن من كافة الطوائف الذين يريدون الخير لأبناء لبنان وبقائه سيدا حرا ومستقلا” .

وأشارت الجمعية في بيانها الى انه “في بلدة ضهور الهوا في الكورة سلمت كمية من المواد الغذائية لأبناء البلدة،في حضور مسؤول قطاع الشمال في حزب الله الشيخ رضا أحمد .

وتوجه مختار بلدة ضهور الهوا مهدي ديوب بالشكر لحزب الله وجمعية وتعاونوا على وقوفهم إلى جانب العائلات المتعففة لا سيما النازحة من الساحل السوري , مؤكدا الوقوف إلى جانب جمعية وتعاونوا في ظل الإجراءات الظالمة في حقها” .