الوزير حيدر ترأس اجتماعا حول حقوق العمال: تعويضات نهاية الخدمة امر اساسي

ترأس وزير العمل محمد حيدر في الوزارة اجتماعا حضره مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ، ورئيس مجلس ادارة الضمان غازي يحيى، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، مدير عام وزارة العمل بالإنابة مارلين عطاالله وقد خصص لمناقشة الأفكار المتعلقة بمشروع تعويضات نهاية الخدمة.

وقال حيدر “بناء على صرخة العمال التي اطلقت في اليومين الماضيين تداعينا لهذ الاجتماع للبحث بهذا الأمر ، ونقول للعمال ان وزارة العمل معهم وتقف الى جانب حقوقهم التي لا نفرط جميعنا بها ابداً، وقد تواصلت مع اصحاب العمل والقطاعات العمالية وكان هناك تجاوب واجماع على ان مطالب العمال هي مقدسة”.

وقال: “تحدثنا بكل شفافية حول كيفية تأمين حقوق العمال وما هو المطلوب لحل هذه الأمور في اسرع وقت. ان هذا الأمر يحتاج الى تواصل ونقاش”، اضاف “اشكر جميع الحضور على اننا استطعنا سحب الموضوع من الشارع ووضعه على طاولة النقاش بكل صراحة وشفافية “.

واشار حيدر انه طرح في اجتماع اليوم عدة افكار وهي قيمة ومن الممكن ان توصلنا الى الحلول المطلوبة ، وقال “هذه الافكار سنناقشها مع جميع المعنيين في القطاعات الاقتصادية وفي الدولة لإيجاد الحل في اسرع وقت وسنعقد في وقت لاحق اجتماعات يشارك فيها الضمان والاتحاد العمالي العام لإيجاد حل يكون لمصلحة العمال” .

وشدد على ان “تعويضات نهاية الخدمة امر مقدس لحماية العمال ، وللحماية الاجتماعية بعد ان يحال الموظف على التقاعد “.

واذ شكر رئيس مجلس ادارة الضمان والمدير العام ورئيس الاتحاد العمالي اكد “ان الافكار التي طرحت من الممكن ان توصلنا الى ايجاد حل يناسب الجميع ، وهذا ما سنطرحه على طاولة مجلس الوزراء ونأمل عقد اجتماع قريب لوضع الأمور على سكة الحل”.

واكد ردا على سؤال انه سيصار الى “بلورة الافكار التي طرحت لتصبح صيغة للحل” ، مشددا على “ان الضمان سيساعد على ايجاد الحل، كما سيصار الى الاجتماع مع القطاعات الاقتصادية قريبا لبداية وضح الحل بشكل عام.”

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام