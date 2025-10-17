رفعت بدوي: مجد لبنان يكمن في جيشنا وشعبنا ومقاومتنا

دان رئيس “ندوة العمل الوطني” في لبنان رفعت بدوي في بيان له يوم الجمعة، “العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منشآت وآليات مدنية في جنوب لبنان”.

وقال بدوي “هي رسالة إسرائيلية واضحة، مفادها فرض واقع جديد يقضي بمنع الجنوبيين والدولة اللبنانية من استخدام كل ما من شأنه أن يعيد ترميم الطرق والمنازل جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، بالإضافة إلى منع أهل الجنوب من قطف المحاصيل الزراعية أو استعمال المعول المخصص لفلاحة وزراعة التربة في الجنوب”.

وأضاف بدوي أن “دوام الحال من المحال، ومن يعتقد بإمكان النيل من صمود وعزيمة ومقاومة أهل الجنوب والبقاع، ومن إصرارهم على التمسك بأرضهم وبالوطن لبنان، فهو واهم”. وتابع “من يعتقد بأن لبنان الرسمي أو الشعبي يمكن أن يخطو نحو التطبيع مع العدو الصهيوني، فهو واهم حتى ينقطع النفس، مهما بلغت الضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية”.

وقال بدوي “كل الضغوط والمساومات والتسريبات، المترافقة مع تواطؤ بعض الداخل المتشارك مع أميركا ودول أوروبية ودول عربية إقليمية لابتزاز دولة وشعب لبنان، لن تُجدي نفعًا، ولن تُحقق أي ثغرة يمكن النفاذ منها نحو 17 أيار جديد، لأن التاريخ علّمنا صناعة المستقبل المبني على أسس وتجارب ودروس مستمدة من تجارب الماضي”، وأكد أن “مجدنا في لبنان يكمن في جيشنا الوطني، وبشعبنا الأبي، وبالمقاومة الباسلة الشريفة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام