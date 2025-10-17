“جبهة العمل” دانت العدوان الصهيوني: على الدولة اللبنانية تحمّل المسؤولية كاملة

ندّدت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان، في بيان لها يوم الجمعة، “بالغارات الصهيونية الحاقدة، الغادرة، العنيفة، التي طالت مناطق عدّة أمس الخميس في الجنوب اللبناني والبقاع، والتي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية، ما أدّى إلى سقوط شهداء وجرحى، وإحداث دمار هائل في البيوت والممتلكات”.

واعتبرت الجبهة أن “ما يقوم به العدو اليهودي الصهيوني، الغادر، المجرم، من اعتداءات يوميّة، ومن قتل واغتيالات وحرق وجرف وتدمير وتفجير محالّ وأماكن سكنيّة وبورٍ ومعارض وجرافات تعود ملكيّتها للمواطنين اللبنانيين، هو تصعيدٌ خطير وجسيم، وانتهاك واضح وفاضح، كبيرٍ ومستمر، للقانون وللقرارات الدوليّة، وضربٌ لها بعرض الحائط”.

وسألت الجبهة عن “مصير كلّ الضمانات الدوليّة التي أُعطيت للبنان، وبخاصة الأميركيّة والفرنسيّة منها، ولماذا لا تضع أميركا وفرنسا والدول الغربيّة والعربيّة الضامنة حدًّا لهذا العدو المتغوّل والمتغطرس؟ لماذا لا تتمّ محاسبته ومعاقبته إقليميًّا ودوليًّا على ما ارتكبه ويرتكبه من مجازر ومذابح في فلسطين المحتلّة، ولبنان، وسوريا، وإيران، والعراق؟”، مطالِبةً “الدولة اللبنانية، بكل مؤسّساتها، بتحمّل المسؤولية كاملة في الدفاع عن لبنان وسيادته واستقلاله، والدفاع عن الشعب اللبناني الصامد الأبيّ، وعن أرضه وخيراته وثرواته وممتلكاته العامة والخاصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام