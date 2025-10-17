السوداني: العراق يتطلع لتعزيز التعاون مع دول “الناتو”

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الجمعة أن “العراق ينظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون الثنائي مع الدول الأعضاء بحلف الناتو”.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان له أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل قائد بعثة حلف شمال الأطلسي/ الناتو في العراق، الجنرال كريستوف هينتزي والوفد المرافق له، حيث جرى استعراض سير علاقات التعاون بين العراق والبعثة في المجالات المعنية كافة”.

وأشار السوداني إلى أن “العراق ينظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون الثنائي مع الدول الأعضاء في الحلف، مثلما يستثمر وجود البعثة لتعزيز مجالات التدريب لقواتنا المسلحة بمختلف تشكيلاتها، وبما يدعم القدرات الفنية والعسكرية العراقية، واستمرارها بتأدية مهامها بكل حزم ومهنية، وتطوير القدرات القتالية”.

من جانبه، أعرب هينتزي عن “تقديره للأداء المتميز لقواتنا الأمنية، وقدرتها على مسك المهام في عموم أنحاء العراق”، مؤكداً أن “البعثة تتابع تطور العلاقات مع العراق، وما تتلقاه من دعم رسمي لفريقها الفني، والتعاون المشترك في ضوء مخرجات الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء إلى مقرّ الحلف في بروكسل، ولقائه الأمين العام للحلف وقادة وممثلي الدول الأعضاء”.

المصدر: وكالة يونيوز