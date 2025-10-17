العدو الإسرائيلي يجدد خرقه للسيادة اللبنانية

جدّد العدو الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان، وضمنًا للقرار الدولي رقم 1701.

وفي السياق، أفاد مراسل قناة المنار أن “قوة من جيش العدو الإسرائيلي توغلت فجرًا باتجاه منطقة السلطانة عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يارون جنوب لبنان، وعمدت إلى نسف أحد الأبنية”.

من جهة ثانية، أفاد مراسل المنار ان “محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه منطقة قطعة الزيتونة في بلدة بليدا جنوب لبنان دون وقوع اصابات”.

وكان العدو الإسرائيلي قد نفذ مساء الخميس سلسلة من الاعتداءات على عدد من المناطق، بينها بلدتي أنصار وسينيه في جنوب لبنان، كما اعتدى على بلدة شمسطار. وقد أسفرت هذه الاعتداءات عن ارتقاء شهيد وسقوط ستة جرحى، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات.

وفي حصيلة رسمية للخروقات والاعتداءات منذ السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، ولغاية صباح الخامس عشر من هذا الشهر، بلغ عدد الخروقات البرية ألفين ومئة واثني عشر (2112) خرقًا، والخروقات الجوية ألفين وستمئة وثلاثة وثمانين (2683) خرقًا، فيما سُجّل مئة وسبعة وخمسون (157) خرقًا بحريًا، أي ما مجموعه أربعة آلاف وتسعمئة واثنان وخمسون (4952) خرقًا واعتداء.

أما عدد الشهداء، فبلغ مئتين واثنين وثمانين (282) شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى خمسمئة وثمانية وسبعين (578) جريحًا.

المصدر: موقع المنار