    دولي

    لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين

      أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيلتقي نظيره الروسي فولوديمير زيلينسكي في العاصمة المجرية بودابست “خلال أسبوعين”، في تطور مفاجئ أتى عشية لقائه أمس الخميس في البيت الأبيض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يأمل الحصول من واشنطن على صواريخ توماهوك.

      ورتّب الرئيسان الروسي والأميركي لقاءهما خلال محادثة هاتفية، الخميس، حذّر خلالها بوتين ترامب من أن تسليم هذه الصواريخ الأميركية البعيدة المدى لكييف “سيضرّ بشكل كبير” بالعلاقات بين موسكو وواشنطن.

      من جهته علق رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على منصة إكس قائلا “نحن مستعدون!”.

      المصدر: موافع

      مواضيع ذات صلة

      بيسكوف ينتقد منظمة التجارة العالمية

      الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم دعم مالي لمصر

      وزير الطاقة السوداني: لتطوير التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة

