    لبنان

    اتحاد نقابات العمال ينفذ اعتصامًا أمام مالية طرابلس للمطالبة بفك أسر المرفأ وتحسين أوضاعه

      نفّذ اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي اعتصامًا أمام مديرية المالية في طرابلس، للمطالبة بفكّ أسر مرفأ طرابلس وتحسين أوضاعه التشغيلية والخدماتية.

      وقال رئيس الاتحاد شادي السيد خلال الاعتصام: “نحن هنا لنطلق صرخة، فلم يعد بإمكان مدينة طرابلس أن تدفع الثمن”، مشيرًا إلى أن أكثر من ألف حاوية محتجزة في المرفأ منذ فترة طويلة. وناشد السيد رئيس الجمهورية التدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ”الظلم اللاحق بمرفأ طرابلس”، ولضمان دوره الحيوي في تنمية المنطقة.

      وطالب المعتصمون بتحسين الأوضاع العامة للمرفأ ووقف تحويل الحاويات إلى مرفأ بيروت، ملوّحين بخطوات تصعيدية في حال لم تُستجَب مطالبهم خلال الفترة المقبلة.

      المصدر: موقع المنار

