    الدكتور سالم فتحي يكن: صمود الشعب الفلسطينيّ انتصر للكرامة الإنسانيّة

      عبّر الدكتور سالم فتحي يكن عن ارتياحه العميق لوقف الحرب على قطاع غزّة، وما رافق ذلك من صفقة تبادل الأسرى، معتبرًا أنّ ما تحقّق يُعدّ انتصارًا لإرادة الصمود الفلسطينيّ التي واجهت آلة العدوان بثباتٍ وإيمانٍ بعدالة القضيّة.

      وقال الدكتور يكن إنّ الشعب الفلسطينيّ أثبت للعالم أنّ الحقّ لا يُهزَم، وأنّ الكرامة الوطنيّة لا تُقايَض تحت الحصار أو تحت النار، مؤكّدًا أنّ صفقة الأسرى تمثّل رمزًا للحرّيّة والإصرار الإنسانيّ على الحياة رغم الألم.

      وختم يكن بيانه بتوجيه التحيّة إلى أهل غزّة، وللأسرى الأبطال، ولذوي الشهداء الذين صنعوا بدمائهم وأوجاعهم ملحمةً خالدةً في الوجدان العربيّ والإنسانيّ.

      المصدر: موقع المنار

      اتحاد نقابات العمال ينفذ اعتصامًا أمام مالية طرابلس للمطالبة بفك أسر المرفأ وتحسين أوضاعه

      الرئيس عون: العدوان الإسرائيلي المستمر على الجنوب يأتي ضمن سياسة ممنهجة لتدمير البنى الإنتاجية

      شهيد في البقاع و6 جرحى في الجنوب جراء سلسلة غارات اسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة

