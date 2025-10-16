رئيس الاستخبارات الداخلية البريطانية: الصين تشكل “تهديدًا يوميًا” لبريطانيا

حذّر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (MI5)، كين ماكالوم، الخميس، من أن الصين تشكل تهديدًا “يوميًا” لبريطانيا.

وقال ماكالوم إن الصين، إلى جانب روسيا وإيران، ساهمت بشكل كبير في زيادة التهديدات الموجهة للمملكة المتحدة من دول أجنبية. وأضاف أن عدد الأفراد المشمولين بتحقيقات حول تورطهم في “نشاط يهدد الدولة” ارتفع بنسبة 35% خلال العام الماضي.

وأوضح أن عناصر جهازه يكشفون “بشكل روتيني” مؤامرات من دول أجنبية لتنفيذ عمليات مراقبة أو تخريب أو إحراق متعمد أو أعمال عنف جسدي داخل المملكة المتحدة.

وفي خطاب ألقاه في مقر MI5 بلندن، سلّط المدير العام للجهاز الضوء على “مضايقة وترهيب المعارضين”، بما في ذلك الناشطون المؤيدون للديمقراطية. وعند سؤاله عما إذا كانت الصين تُشكل تهديدًا للأمن القومي، قال: “السؤال الأول هو: هل تُشكل الجهات الحكومية الصينية تهديدًا للأمن القومي للمملكة المتحدة؟ والجواب هو بالطبع، نعم يفعلون ذلك يوميًا”.

وكشف ماكالوم أن جهازه أطلق عملية لإحباط تهديد أجنبي مؤخرًا، مؤكدًا: “تدخلنا على المستوى العملياتي مرة أخرى الأسبوع الماضي ضد تهديد مرتبط بالصين”.

وتأتي تحذيرات ماكالوم وسط جدل حول إحباط محاكمة رجلين متهمين بالتجسس لحساب الصين. ونفت بكين بشدة هذه الاتهامات، واعتبرتها “محض افتراء” و”افتراء دنيء”، مؤكدة أن “الصين لا تتدخل مطلقًا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية إن “ما يُسمى بالشهادة التي أصدرها الجانب البريطاني بعد سحب الادعاء للقضية مليئة بجميع أنواع الاتهامات الباطلة ضد الصين”. وأُشير إلى أن الحكومة البريطانية برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر اتُهمت بإسقاط التهم لحماية العلاقات مع بكين، فيما نشرت الحكومة الأربعاء ثلاثة بيانات قدمتها إلى هيئة الادعاء العام لدعم القضية ضد الرجلين.

وتتهم دول غربية عدة الصين باستخدام التجسس لجمع معلومات تكنولوجية، كما تتهم مجموعات قرصنة مدعومة منها بالوقوف وراء حملة عالمية لمراقبة الإنترنت تستهدف منتقديها. واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا ونيوزيلندا في مارس 2024 قراصنة معلوماتية مدعومين من بكين بتدبير سلسلة هجمات ضد مشرعين ومؤسسات ديمقراطية رئيسية، ما أثار نفيا وردود فعل غاضبة من الصين.

المصدر: أ.ف.ب