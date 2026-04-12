توقيف 523 شخصاً في لندن خلال تظاهرة داعمة لفلسطين أكشن

أعلنت شرطة لندن توقيف 523 شخصاً خلال تظاهرة في ميدان ترافالغار سكوير، دعماً لمنظمة “فلسطين أكشن” المحظورة، وذلك بتهمة إظهار الدعم لمنظمة تصنفها السلطات البريطانية “إرهابية”.

وجرت التوقيفات خلال اعتصام شارك فيه مئات النشطاء الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية واللافتات، مرددين هتافات داعمة للمنظمة، في وقت اعتبرت فيه الشرطة أن “هذه التحركات تندرج ضمن مخالفات قانون مكافحة الإرهاب”.

وبموجب القانون البريطاني، يواجه المعتقلون تهماً قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 14 عاماً، على خلفية دعم أو الانتماء إلى منظمة محظورة.

ويأتي ذلك في ظل جدل قانوني متصاعد في المملكة المتحدة حول قرار حظر المنظمة، حيث كانت المحكمة العليا في لندن قد أيدت طعناً سابقاً ضد الحظر، قبل أن يُسمح للحكومة بالطعن في الحكم.

من جهتها، اتهمت حركة ديفند أور جوريز، المنظمة للاحتجاج، الشرطة بتنفيذ توقيفات “غير قانونية”، معتبرة أنها تتجاوز قرارات القضاء، ومنددة بما وصفته قمعاً للاحتجاج السلمي.

وتأسست منظمة “فلسطين أكشن” عام 2020، وتركز نشاطها على استهداف شركات تصنيع الأسلحة، لا سيما المرتبطة بشركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية، وفق ما تعلنه الحركة.

ومنذ قرار الحظر في تموز/يوليو الماضي، أوقفت السلطات البريطانية نحو 3 آلاف شخص، فيما علّق القضاء بعض المحاكمات بانتظار مراجعة شاملة مقررة في حزيران/يونيو المقبل.

