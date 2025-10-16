فصائل المقاومة الفلسطينية نعت اللواء الغماري: ارتقى في أشرف المعارك

قدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، تعازيها للشعب اليمني وقيادة أنصار الله والقوات المسلحة اليمنية في استشهاد رئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة، اللواء الركن محمد عبد الكريم الغُمَاري، متضرعةً إلى الله أنَّ “يتغمد الشهيد بواسع رحمته”، مؤكّدةً على متانة الروابط بين الشعبين.

وشدّدت الحركة في بيان على أن “الشعب الفلسطيني سيبقى وفياً لتضحيات الشعب اليمني”، معربة عن اعتزازها بالشهداء اليمنيين الذين ارتقوا “نصرة لقضية شعبنا”، معبرةً عن “الفخر الكبير بامتزاج الدم الفلسطيني واليمني في مقاومة الاحتلال والدفاع عن مقدساتنا”.

كتائب القسام

ونعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بـ “آيات الفخر والاعتزاز”، الفريق الركن محمد عبد الكريم الغُمَاري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية، الذي “ارتقى شهيدًا على طريق القدس”.

وقدمت قيادة الكتائب تعازيها إلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى الشعب اليمني العزيز، وإخوان الصدق “أنصار الله”، وعلى رأسهم “السيد القائد عبد الملك الحوثي”.

وأكّدت الكتائب في بيانها أنَّ الشهيد الغُمَاري ارتقى “في أشرف المعارك، دفاعاً عن الأقصى وفلسطين”، وضمن “معركة الإسناد المباركة التي تصدرتها اليمن العظيمة واستمرت فيها حتى اللحظات الأخيرة قبل وقف العدوان”.

ونعت القسام “كل شهداء شعبنا اليمني العزيز”، مؤكّدةً أن أسماءهم “ستسجل في صفحات المجد”، وأن التاريخ سيذكر “يمن الإيمان والحكمة” التي وقفت وقفة مشرفة. وتعهدت برفع صور هؤلاء الشهداء قريباً في “باحات المسجد الأقصى المبارك”.

واعتبرت الكتائب أنَّ “سياسة الاغتيالات الجبانة أثبتت فشلها”، مشدّدةً أنَّ دماء القادة، هنية والسنوار والعاروري والضيف والسيد نصر ‫الله والحاج رمضان والغماري ستبقى نبراساً للكرامة والحرية.

الجبهة الشعبية

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القائد العسكري البارز اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، رئيس أركان الجيش اليمني، الذي “ارتقى في ميدان العزّة والبطولة دفاعاً عن وطنه وإسناداً لغزة”، ومعه كوكبة من رفاقه، وفي مقدمتهم نجله حسين (13 عاماً)، إثر “جريمة اغتيال صهيونية جبانة”.

وتقدمت الجبهة بخالص العزاء لحركة أنصار الله والقيادة والقوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني، مشيدة بحياة الشهيد الغماري التي قضاها في “الواجب المقدّس” وحماية وطنه وإسناد غزة.

وأكدت الجبهة الشعبية أن القائد الغماري جسّد بدمه أن “الانتصار لعذابات الشعب الفلسطيني نهج ثابت وعقيدة ومسار حياة للشعب اليمني الشقيق وقواته المسلحة”، واعتبرت أن تضحياته برهنت أن “دعم غزة واجبٌ قومي وإنساني، وأن الموقف من فلسطين هو معيار العروبة والأصالة”.

وشددت الجبهة على أن دماء القادة اليمنيين، التي “امتزجت بدماء شهداء غزة، لم ولن تذهب هدراً”، وأن استشهادهم سيزيد “مسيرة المقاومة صلابةً وإصراراً”، مؤكدة أن “النهج النضالي” سيظل متوارثاً ومستمراً حتى “تحرير كامل التراب الفلسطيني”.

حركة المجاهدين

كما نعت حركة المجاهدين الفلسطينية اللواء محمد الغُمَاري، الذي استشهد “باستهداف صهيوني سابق”، متقدمةً بالتعازي والمباركة إلى الشعب اليمني وأنصار الله والحكومة اليمنية.

وأكّدت الحركة في بيانها الصادر اليوم الخميس، أنَّ الشعب الفلسطيني “لن ينسى تضحيات الشعب اليمني وقواته المسلحة”، مشيرةً إلى أنّهم “وقفوا وساندوا غزة بالدم والبارود وسط تخاذل وتآمر كبير”.

وشدّدت على أنَّ “هذه الدماء الطاهرة التي امتزجت مع دماء شعبنا في مواجهة العدو الصهيوني الجبان هي المؤشر على وحدة المصير وصوابية الطريق”، مؤكّدةً أنَّ هذا الدم “لن يضيع سدى بل سينبت نصرا للأمة بأسرها بحول الله”.