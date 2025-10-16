تجمع روابط القطاع العام: التوقُف عن العمل في الإدارات العامة والمدارس الابتدائية والمهنيات الرسمية الخميس المقبل

اعلن تجمع روابط القطاع العام (عسكريون متقاعدون ومدنيون) في بيان ان اجتماعًا نقابيًّا عقد في حضور روابط القطاع العام، وتداول المجتمعون في الأمور التي تهم القطاع العام ، وبخاصة لجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة ولا سيما تدني قيمة الرواتب والأجور الى حدود ال 20 % من قيمتها التي كانت في العام 2019، وتهريب رفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6 % الى 8 % من الراتب عبر قانون يتعلق بالمدارس الخاصة ، و تجاهل الحكومة المتمادي لمطالب القطاع العام، العاملين والمتقاعدين ، وعدم تنفيذ الوعود التي قطعتها”.
وقرر المجتمعون “التوقف عن العمل في الإدارات العامة والمدارس والثانويات والمهنيات الرسمية نهار الخميس الواقع فيه 23/10/2025 والدعوة الى مؤتمر صحافي يعقد في مبنى المدرسة الفندقية الدكوانة الساعة 11 صباحا ودعوة الموظفين وافراد الهيئة التعليمية والعسكريين المتقاعدين الى المشاركة “.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام