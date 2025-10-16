الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان الخميس ان يكون الطقس غدا الجمعة، قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، ترتفع نسبة الرطوبة مساء فيتشكل الضباب على المرتفعات ويتحول الطقس الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى طقس مستقر خلال اليومين المقبلين، مع درجات حرارة ليلية دون معدلاتها الموسمية حتى ليل الأحد حيث من المتوقع أن يتقلب محليا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و29، في طرابلس بين 20 و28 درجة وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم إجمالا مع نسبة رطوبة منخفضة ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، ترتفع نسبة الرطوبة مساء فيتشكل الضباب على المرتفعات ويتحول الطقس الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وفوق الحبال.

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح ليلا شمال البلاد ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 27 ردجة، فوق الجبال من 10 الى 21 درجة، في الداخل من 11 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية ، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 70 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام