الأربعاء   
   15 10 2025   
   22 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 22:30
    لبنان

    مطر بحث ورسامني في تحديات وزارة الأشغال وفي احتياجات طرابلس

      كتب مكتب النائب إيهاب مطر، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن مطر، زار “اليوم الأربعاء، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه في الوزارة. وخلال اللقاء، جرى البحث في آخر المستجدات المتعلقة بالوزارة، والعمل الدؤوب الذي تقوم به في ظل التحديات الكبيرة. وشدّد النائب مطر على أهمية الدور الذي تؤديه وزارة الأشغال العامة، إضافة إلى التطرّق إلى أوضاع طرابلس وأهلها، الذين من المهم تأمين ما يلزم لهم، وبخاصة مع اقتراب موسم الشتاء. وأثنى مطر على العمل المتواصل الذي يقوم به الوزير رسامني، مؤكدًا أنه سيبقى يدَ عونٍ ممدودة إذا دعت الحاجة”.

      كرامي تؤكد دعم الوزارة لتوسعة المدارس في عكار

      اتحاد نقابات العمال في الشمال ينفذ اعتصامًا أمام مركز ضمان طرابلس رفضًا لمنح براءة ذمة لشركتي الخلوي

      “وزير الداخلية في طرابلس: الأمن خط أحمر”

