برنامج الأغذية العالمي يحذر: خفض التمويل يهدد 13.7 مليون شخص بالجوع الشديد

حذّر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأربعاء، من أن تقليص التمويل يهدد بإلقاء 13.7 مليون شخص في المرحلة الطارئة من الجوع الشديد في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح البرنامج أن ست عمليات رئيسية في أفغانستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهاييتي، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، تواجه اضطرابات كبيرة من المرجح أن تتفاقم بحلول نهاية العام.

وأشار التقرير الجديد للبرنامج الأممي إلى أن التمويل العالمي للعمليات الإنسانية يشهد خفضًا بنسبة 40%، متوقعًا أن يصل إلى 6.4 مليارات دولار مقارنة مع 9 مليارات دولار في عام 2024، ما يفاقم الضغوط على المنظومة الإنسانية ويخلق فراغات بسبب انسحاب الشركاء من المواقع الأمامية.

ولم يذكر التقرير أي دولة بعينها، لكنه أشار إلى دراسة في مجلة “لانسيت” تناولت التأثير الكبير لتقليص المساعدات الأميركية، خاصة بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خفض المساعدات الخارجية منذ عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني، ما أسفر عن ضربة قوية للعمليات الإنسانية حول العالم.

وأضاف التقرير أن المناطق التي يغطيها برنامج الأغذية العالمي شهدت تراجعًا في حجم المساعدات والحصص الغذائية، مشيرًا إلى أن المساعدات المنقذة لحياة العائلات المصنفة ضمن مرحلة الكارثة (الخامسة ضمن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) في خطر، بينما تراجع مستوى الاستعداد للصدمات بشكل ملحوظ.

وأكدت المديرة التنفيذية للبرنامج، سيندي ماكين، أن العالم يواجه أزمة جوع غير مسبوقة، وأن التمويل المتاح للاستجابة لا يكفي على الإطلاق. وقالت: “نشهد انهيار الشريان الذي يمد ملايين الأشخاص بالحياة أمام أعيننا”.

وكشف التقرير أن 600 ألف شخص فقط سيحصلون على مساعدات غذائية هذا الشهر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مقابل 2.3 مليون شخص كان من المتوقع تغطيتهم، فيما يحصل أقل من 10% من المحتاجين على المساعدة في أفغانستان، حيث تتفاقم معدلات سوء التغذية.

وأضاف التقرير أن عمليات الإنزال الجوي الباهظة التكاليف في المناطق المعرضة للمجاعة بجنوب السودان مهددة بسبب قيود التمويل، في حين تتلقى الأسر في هاييتي نصف مستوى الحصص الغذائية المعتاد.

وأشار البرنامج إلى أن الجوع العالمي بلغ مستويات قياسية، إذ يواجه 319 مليون شخص انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، بينهم 44 مليون شخص في مرحلة الجوع الطارئة. وأعلن عن تضاعف عدد الأشخاص المصنفين “في حالة مجاعة أو على شفا المجاعة” خلال عامين فقط ليصل إلى 1.4 مليون شخص في خمس دول.

وحذرت ماكين من أن ارتفاع مستويات الجوع لا يهدد الأرواح فحسب، بل يقوّض الاستقرار الإقليمي ويزيد من نزوح المجتمعات، مؤكدة أن العالم معرض لفقدان عقود من التقدم في مكافحة الجوع.

