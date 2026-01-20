الأغذية العالمي: غزة على حافة الجوع رغم توسيع المساعدات

أكد برنامج الأغذية العالمي أن الوضع الغذائي في قطاع غزة لا يزال بالغ الهشاشة، محذرًا من إمكانية تدهوره سريعًا رغم توسيع نطاق العمليات الإنسانية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وأوضح البرنامج، في تصريح صحفي، أنه “ومع مرور 100 يوم على وقف إطلاق النار، وسّع عملياته الإغاثية بشكل كبير، ما أتاح إيصال مساعدات غذائية منقذة للحياة إلى أكثر من مليون شخص شهريًا”، مشيرًا إلى أن “هذا التوسع ساهم في تقليص خطر المجاعة، لكنه لا يعني انتهاء الأزمة”.

وشدد البرنامج على أن “استمرار فتح المعابر وضمان تدفق المساعدات والسلع التجارية، إلى جانب تثبيت وقف إطلاق النار، تشكّل عوامل حاسمة لمنع انزلاق القطاع مجددًا نحو الجوع الكارثي”.

ورغم دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أشار البرنامج إلى أن “الأوضاع المعيشية لم تشهد تحسنًا ملموسًا، في ظل تنصّل الاحتلال الصهيوني من التزاماته، ولا سيما ما يتعلق بإدخال الكميات المتفق عليها من الغذاء والمساعدات الطبية ومواد الإيواء وفتح المعابر”.

وخلال نحو عامين من حرب الإبادة الصهيونية، بدعم أميركي، استُشهد أكثر من 71 ألف فلسطيني وأُصيب ما يزيد عن 171 ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما طال الدمار نحو 90% من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، وقدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

المصدر: موقع المنار