جبهة “العمل الإسلامي”: صمود غزة ومقاومتها أفشل أهداف العدو

اكدت جبهة “العمل الإسلامي” في لبنان، “أن صمود غزة وأهلها ومقاومتها البطلة الشريفة أفشل أهداف ومخططات العدو اليهودي الصهيوني التآمرية الشيطانية ، ما أجبره على قبول وقف إطلاق النار الذي أقترحه الرئيس الأميركي ترامب أولا، ثم أعلنه رسميا بموافقة الأطراف كافة ، والدول العربية والإقليمية والدولية الوسيطة”.

وحذرت الجبهة في بيان لها بعد إجتماعها الدوري برئاسة منسقها العام الشيخ زهير عثمان الجعيد ووفد من أعضاء مجلس القيادة من “خطورة الخروقات والإنتهاكات والإعتداءات التي يرتكبها العدو الصهيوني ، ومن تجدد الحرب العدوانية الدموية ، وحرب الإبادة بعد مرور أيام فقط على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الصهاينة الأحياء ،خاصة بعد التصريحات النارية أمس لكل من نتنياهو وترامب ، وبعد أن انتهك العدو وقف إطلاق النار وخرقه مرات عدة.

وحيت الجبهة “رجال المقاومة الفلسطينية الأشداء الأشاوس، وأهل غزة العزة الأبطال الذين واجهو أعتى آلات الحرب العسكرية التدميرية والمحرمة دوليا ، وتحملوا كل هذه الآلام والصعاب والقتل والدمار والخراب والأحزان والمشقات ، وقدموا الغالي والنفيس، وأعز وأغلى ما يملكون ، وتحملوا بكل شكيمة وعزيمة وإرادة ورباطة جأش وشجاعة لا توصف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام