الشرع في روسيا: بحثٌ في العلاقات الثنائية والمستجدات الاقليمية والدولية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس، خلال لقائه الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع في قصر الكرملين في العاصمة موسكو، أن “العلاقات بين سوريا وروسيا كانت دائماً ذات طابع ودّي خالص”.

وقال بوتين “لقد تبلورت علاقات خاصة بين روسيا وسوريا على مدى عقود عديدة”، مضيفاً أن “الانتخابات البرلمانية في سوريا اتسمت بنجاح كبير وستعزز الروابط بين كافة القوى السياسية”، متوجهاً للشرع بالقول “سعيد برؤيتكم وأهلا وسهلا بكم في روسيا”.

كما أعرب بوتين عن استعداد بلاده لإجراء مشاورات منتظمة مع سوريا عبر وزارة الخارجية.

من جهته، قال الشرع “نحترم كل ما مضى من اتفاقيات بين بلدينا ونريد إعادة تعريف هذه العلاقات المشتركة والإنتاج السوري يعتمد في جزء كبير منه على روسيا”.

ووصل الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء إلى العاصمة الروسية موسكو في أول زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أكدته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وذكرت “سانا” أن المباحثات ستشمل العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المخطط أن يلتقي الشرع الجالية السورية في روسيا.

وبدورها، قالت الخارجية الروسية إن موسكو ودمشق تبحثان الوجود الروسي في سوريا وإعادة هيكلة منشآته العسكرية.

كما صرح الكرملين بأن بوتين والشرع سيناقشان مصير القاعدتين الروسيتين الرئيسيتين في سوريا، وهما قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية إلى جانب قاعدة بحرية في طرطوس.

ولروسيا كذلك وجود عسكري في مطار القامشلي، فضلا عن مصالح اقتصادية ومصالح متعلقة بالطاقة في سوريا ترغب في تأمينها.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال الاثنين إن موسكو تعتقد أن دمشق تريد بقاء القاعدتين العسكريتين، وتحدث عن فكرة استخدامهما أيضا كمركزين لوجيستيين لإيصال المساعدات إلى أفريقيا عن طريق البحر والجو.

وقال مصدر سوري، لوكالة رويترز، إن مسؤولين سوريين يسعون للحصول على ضمانات بأن روسيا “لن تساعد في إعادة تسليح فلول قوات الأسد”، حسب تعبيره.

وأضاف المصدر نفسه أن الشرع يأمل أن تساعد روسيا أيضا في إعادة بناء الجيش السوري.

كذلك، أفاد مصدر حكومي سوري لوكالة “فرانس برس” اليوم، بأن “الرئيس الشرع سوف يطلب من الرئيس الروسي تسليم كل من ارتكب جرائم حرب وموجود في روسيا وعلى رأسهم بشار الأسد”، حسب قوله.

