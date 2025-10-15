عراقجي: تسوية القضية الفلسطينية غير ممكنة دون معالجة سببها الرئيسي وهو الاحتلال

اعتبر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي استغلال الدول الأوروبية الثلاث لآلية فض النزاع ضمن الاتفاق النووي ومجلس الامن الدولي، لاعادة القرارات الملغية للمجلس ضد ايران، والتي لقيت اعتراضا من عدة أعضاء المجلس بمن فيهم عضوان دائمان فيه،اجراء غير قانوني ولا يمكن أن يحمل صفة حقوقية .

وفي كلمة ألقاها في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز شدد عراقجي على ضرورة احترام المبادئ الاساسية لحركة عدم الانحياز لا سيما مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير واحترام مبادئ واهداف ميثاق الامم المتحدة ومنع اللجوء الى القوة والتنديد بالاجراءات القسرية الاحادية .

وفي هذا السياق ذكّر الوزير عراقجي بموعد انتهاء سريان القرار 2231 لمجلس الامن ومفاده بشان الموضوع النووي الايراني في يوم 18 الجاري ،ودعا الدول الاعضاء بحركة عدم الانحياز لمعارضة استغلال المنظمات الدولية لا سيما مجلس الامن الدولي للابتزاز وممارسة الضغط على الدول النامية .

واعتبر وزير الخارجية الإيراني، ان القضية الفلسطينية واحدة من اهم القضايا الدولية وان تسويتها غير ممكنة من دون معالجة سببها الرئيسي الا وهو الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الاساسي في تقرير المصير ،مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم اي اجراء لوقف الابادة الجماعية ضد الفلسطينيين وانسحاب المحتلين من غزة وارسال المساعدات الانسانية من دون عرقلة واعادة اعمار غزة .

المصدر: وكالات