    إيران: معيار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو القانون الجديد

      أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية “محمد إسلامي”، بعد تفعيل آلية “سناب باك” أن معيار العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو القانون الجديد للبرلمان حيث يتضمن القانون شرطين “المرجع هو تقرير منظمة الطاقة الذرية، وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي” .

      وأضاف أنه حتى الآن، لم تف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بواجبها القانوني، حيث كان عليها إدانة الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما لم تُدنه، ولم تُصدر أي بيان يضمن حماية المعلومات المتعلقة بالصناعة النووية الإيرانية، مُلتزمةً بالحفاظ على المعلومات المتعلقة بها .

      المصدر: وكالات

