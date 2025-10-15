استئناف محاكمة نتنياهو ووزير القضاء يعتزم دفع مشروع قانون لإلغاء الجلسات

استؤنفت صباح اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في ملفات وتهم الفساد المنسوبة إليه، بعد توقف دام نحو شهر، فيما طلب نتنياهو من المحكمة إنهاء إفادته مبكرًا بدعوى معاناته من “التهاب الشعب الهوائية”.

وفي موقف مثير للجدل، هاجم وزير القضاء ياريف ليفين محاكمة نتنياهو واصفًا إياها بأنها “تتعارض مع العدالة ومصلحة الدولة”، وأعلن عزمه دفع مشروع قانون سريع يتيح له ولوزير الحرب إسرائيل كاتس إلغاء جلسات المحكمة أو تقليصها وفق تقديرهما، بعد التوجه إلى المحكمة خلال فترة محددة تصل إلى 180 يومًا.

وينص مشروع القانون على “تقليص عدد الجلسات لدواعي تتعلق بأمن الدولة، حيث سيكون وزير الأمن مخولًا في أي وقت بعد تقديم لائحة الاتهام وقبل النطق بالحكم، وبالتشاور مع وزير القضاء، التوجه برسالة مفصلة إلى المحكمة خلال فترة تصل إلى 180 يومًا، يوجه خلالها بتقليص الإجراء الجنائي بعدة جلسات في حال كانت الجلسات بوتيرتها العادية قد تمس فعليًا بأمن الدولة. كما يكونان مخولين بتمديدها لفترات إضافية لا تتجاوز كل منها 180 يومًا”.

وكان نتنياهو قد طلب إلغاء جلسة المحكمة بسبب زيارة مقررة لرئيسي إندونيسيا وقبرص، إلا أن الأخيرين ألغيا زيارتهما، ما دفعه إلى المثول أمام المحكمة، حيث ادعى في بداية إفادته “معاناته من الرشح الشديد”، قبل أن يغادر القاعة مؤقتًا إثر تسلمه مغلفًا، ثم يعود لاحقًا.

ووصل عدد من أعضاء الكنيست والوزراء إلى المحكمة دعماً لنتنياهو، غداة دعوته لهم، لا سيما بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أثناء خطابه في الكنيست إلى إصدار “عفو” عنه.

وقوبل وصول الوزراء وأعضاء الكنيست بتظاهرات خارج مبنى المحكمة المركزية في تل أبيب، حيث أطلق المتظاهرون هتافات وصافرات استهجان، مؤكدين أن نتنياهو يحاول “منع إجراءات انتخابات حرة، ويستخدم بشكل غير قانوني رئيس جهاز الشاباك الذي عينه”، وداعين المحكمة العليا إلى “إلغاء تعيين دافيد زيني رئيسًا للشاباك وحماية الديمقراطية”.

وتتركز جلسة المحكمة اليوم على الملف 1000، حيث بدأت النيابة العامة استجواب نتنياهو بشأنه في 3 حزيران/يونيو، حول علاقته بمنتج الأفلام الأميركي-الإسرائيلي آرنون ميلتشين.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة والخيانة في ثلاثة ملفات معروفة بملفات 1000 و2000 و4000، وقد قُدمت ضده لائحة اتهام في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

