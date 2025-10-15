مقتل مرشح للانتخابات البرلمانية العراقية بانفجار عبوة ناسفة شمال بغداد

قتل مرشح للانتخابات البرلمانية العراقية، وأصيب ثلاثة من أفراد حمايته، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في شمال بغداد.

وقال مصدر عراقي، إن “انفجار عبوة لاصقة مزروعة أسفل سيارة المدعو صفاء المشهداني، عضو مجلس محافظة بغداد ومرشح إلى مجلس النواب، أدى إلى وفاته على الفور وإصابة ثلاثة من أفراد حمايته بجروح خطيرة”.

وأضاف المصدر أن “الحادث وقع فجر اليوم الأربعاء في منطقة الطارمية، الواقعة على بعد 40 كيلومترًا شمال العاصمة والتي تتبع إداريًا محافظة بغداد”.

ويُعد هذا الاغتيال الأول ضمن الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

ويترشح المشهداني عن بغداد ضمن تحالف سيادة، أحد أكبر التحالفات السياسية في العراق، الذي يتزعمه خميس الخنجر ورئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتشكيل فريق عمل جنائي ولجنة تحقيقية بشأن استشهاد المرشح صفاء المشهداني.

بدورها، ذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن “بعد منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة أسفل سيارة من نوع (تاهو) تعود لعضو مجلس محافظة بغداد صفاء حسين ياسين المشهداني، المرشح للانتخابات النيابية، في منطقة حي الضباط ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة”.

وأضاف البيان أن “العبوة أسفرت عن استشهاد المشهداني وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة كانوا معه داخل السيارة”، مشيرًا إلى أنه “بتوجيه من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تم تشكيل فريق عمل جنائي فني مشترك ولجنة تحقيقية عليا بإشراف مباشر من الفريق الركن قائد عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الحادث”.

من جانبه، أكد بيان صادر عن تحالف السيادة أن “هذه الجريمة الجبانة امتداد لنهج الإقصاء والاستهداف والغدر الذي تتبعه قوى السلاح المنفلت والإرهاب، التي تسعى لإسكات الأصوات الوطنية الحرة”.

وأضاف البيان أن “الشهيد المشهداني كان صاحب قضية وهوية واضحة، ناضل من أجل أهله ومدينته الطارمية بوجه الإرهاب وقوى السلاح المنفلت، وكسب محبة الجميع”.

وحمل التحالف “الجهات المسؤولة عن الأمن في بغداد كامل المسؤولية عن هذا الخرق الخطير”، داعيًا الحكومة إلى “فتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجهات التي تقف خلف الجريمة وتقديم الجناة للعدالة، صونًا لهيبة الدولة وحمايةً لحياة الشرفاء الذين يخدمون وطنهم بإخلاص”.

يُذكر أن الانتخابات المقبلة تُعد سادس دورة تشريعية في العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003، ويضم البرلمان الحالي 329 نائبًا.

رئيس مجلس النواب العراقي ينعى المرشح صفاء المشهداني ويعلن تشكيل لجنة تحقيقية

نعى رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، المرشح صفاء المشهداني، الذي استُشهد إثر استهدافه بعبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي بغداد، مؤكّدًا أن المجلس سيُشكل لجنة تحقيقية لمتابعة ملابسات الجريمة وكشف الجهات المتورطة فيها وتقديمها إلى العدالة.

وقال المشهداني “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبحزن عميق، ننعى إلى أبناء شعبنا وأهلنا في قضاء الطارمية خاصةً الشهيد صفاء المشهداني، المرشح ضمن تحالفنا الوطني ‘تحالف سيادة-تشريع’، الذي ارتقى شهيدًا صباح هذا اليوم إثر عبوة غادرة استهدفته مع اثنين من مرافقيه، في عمل إرهابي جبان أراد النيل من رجال الموقف والكلمة والمبدأ”.

وأضاف: “لقد خسرت الطارمية واحدًا من أبنائها البررة المخلصين الذين نذروا أنفسهم لخدمة الناس، وسعوا بصدق وإيمان لترسيخ قيم العدالة والوطنية، وكان له حضور فاعل في الساحة السياسية والمجتمعية، مدافعًا عن قضايا منطقته ووطنه بروح وطنية صادقة”.

ودعا رئيس المجلس الحكومة والجهات الأمنية المختصة إلى ضرورة القيام بالإجراءات التحقيقية اللازمة، وتشكيل لجنة تتولّى التحقيق في هذه الجريمة البشعة لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأكد أن مجلس النواب سيقوم من جهته بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث الإرهابي الذي استهدف شخصية وطنية واجتماعية، وتقديم كل المتورطين إلى القضاء.

وأختتم البيان بالقول: “نتقدّم بخالص التعازي والمواساة إلى عائلته الكريمة وأهله وذويه، وإلى أبناء الطارمية كافة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم الجميع الصبر والسلوان”.

